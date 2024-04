Vinitaly, la nostra regione sempre più un'eccellenza «Tra i 10 vini più premiati d'Italia 3 sono marchigiani»

ANCONA - "La forza del Made in Marche? La qualità delle produzioni, anche vitivinicole, la capacità attrattiva, gli alti standard di servizio e l'artigianalità. Lo ha sostenuto ieri l'assessore all'Agricoltura della Regione, Andrea Maria Antonini, intervenuto al Vinitaly di Verona al convegno "Radici profonde, visioni future: l'evoluzione del vino marchigiano". "Il grande punto di forza dei vini marchigiani è la qualità": lo ha confermato l'enologo Roberto Potentini con un dato: "Nei primi 10 posti dei vini più premiati d'Italia ci sono tre etichette marchigiane. Dobbiamo ora saper diversificare".

L'attenzione al vigneto Marche deve concentrarsi anche per garantire il passaggio generazionale e tutelare le superfici "perché se scendiamo sotto i 17.000 ettari vitati perdiamo automaticamente lo status di regione vinicola, che significa perdere attenzione e aiuti per la promozione" ha aggiunto. Dal 1999, anno di costituzione, a oggi, l'Imt, l'Istituto marchigiano di tutela dei vini, ha avuto una crescita dimensionale che è passata dai 19 fondatori agli attuali oltre 500 soci, con una concentrazione sulle prime 10 aziende che rappresentano il 75% della produzione commercializzata. "L'importanza dell'azienda familiare è fondamentale, perché quella del vino è un'attività di business che richiede molto tempo per il rientro, non bastano pochi anni- ha riconosciuto il presidente dell'Imt, Michele Bernetti-. Per il futuro non abbiamo timore: siamo una regione un po' chiusa, forse per il carattere che contraddistingue i marchigiani, molto dediti al lavoro e meno alla comunicazione. E per questo ritengo che qualche innesto esterno potrebbe essere interessante per tutti quanti