Vinitaly, premiati 4 istituti agrari. Al Morea Vivarelli il "Premio Crea Innovazione" per uno spumante brut

ANCONA - Sono quattro i premi per le Marche del vino all'VIII Concorso enologico Masaf - Crea, evento clou del 56esimo Vinitaly di Verona dedicato agli istituti agrari d'Italia. Alla presenza del presidente del Consiglio, dei ministri dell'Istruzione e merito e dell'Agricoltura e dell'assessorato all'Agricoltura delle Marche, sono stati assegnati agli istituti agrari marchigiani quattro attestati di merito. Si tratta di una sorta di "premi speciali", che rappresentano la novità dell'ottava edizione del confronto. All'edizione 2024 del Concorso enologico hanno preso parte 24 scuole, provenienti da 14 regioni, per un totale di 68 vini in gara. Il Premio Crea Idea Marketing edizione 2024 va all'istituto d'istruzione Giuseppe Garibaldi di Macerata per il Rosso Piceno Doc 2021 Rosso Carmen; doppio riconoscimento per l'Istituto superiore d'istruzione Celso Ulpiani di Ascoli Piceno, che si aggiudica il Premio Crea Miglior Vino Rosato e Miglior Vino Biologico con il Marche Igt Rosato 2023 biologico; al top anche l'istituto statale d'istruzione superiore Morea Vivarelli di Fabriano (Ancona), che ritira il Premio Crea Innovazione per lo Spumante di qualità brut 2016 Vivarelli Metodo Scacchi