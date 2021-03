Terminal Verrocchio, FIAB: «Idea logisticamente perfetta, ma ora una velostazione»

«La Fiab Ancona Conero ha appreso con grande entusiasmo da quotidiani locali la notizia che il cantiere della vecchia fornace Verrocchio sulla via Flaminia è ripartito e che al suo posto vedrà la luce una moderna autostazione. Idea logisticamente perfetta, un'area collocata a ridosso di una delle stazioni ferroviarie più importanti della costa adriatica e che ospiterà un parcheggio scambiatore per bus. Una riqualificazione importante e degna di una città Capoluogo di Regione». Lo scrive la stessa Federazione Italiana Amici della Bicicletta in una nota.

«La mobilità si sta sempre più focalizzando sulla sostenibilità e l'intermodalità e quindi si ritiene opportuno che la moderna autostazione possa ospitare uno spazio dedicato ad una velostazione. Basterebbe dedicare meno di una decina di posti auto (261 posti auto previsti) alla sosta per le biciclette per ritrovarsi un “patrimonio” di 100 posti per biciclette nel luogo più strategicamente intermodale di Ancona. Aumenterebbe così la capienza di utilizzo complessivo della nuova struttura con relativa diminuzione dei costi di gestione. Sono sempre di più le persone che utilizzano le biciclette per fare gli spostamenti casa-lavoro e chi utilizza il treno quotidianamente potrebbe beneficiare di un luogo sicuro e protetto dove ricoverare al coperto il proprio mezzo. Possono nascere nuove economie e posti di lavoro che ruotano attorno alla velostazione (affitto bici, ciclofficine, etc.), basti guardare come le città si stanno evolvendo e trasformando in un un’ottica di rigenerazione urbana dove la bicicletta è sempre più al centro della mobilità e dell'ambiente. Chiediamo allora al Comune di Ancona di valutare attentamente la possibilità di realizzare una velostazione al Verrocchio, dimostrando così quanto tiene alla propria comunità e all' ambiente, e la FIAB si rende pienamente disponibile con la propria Commissione Tecnica nazionale, gratuitamente, a dare tutto il supporto necessario agli uffici comunali per quanto necessario»