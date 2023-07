Variante Statale 16, velocar verso la riattivazione: ecco dove

Il Comune di Falconara ricorda agli automobilisti che domani 24 luglio alle 12 sarà riattivato il velocar per il controllo della velocità nel tratto della Variante alla Statale 16 compreso tra l'ex caserma Saracini e l'inizio dei cantieri Anas, in direzione sud. Nel tratto monitorato la velocità massima consentita è di 70 chilometri orari. Il dispositivo, che calcola la velocità media tra i due punti di monitoraggio (quello di ingresso e quello di uscita), sarà riattivato dopo lo spostamento a nord effettuato nei mesi scorsi e dopo aver completato la fase preparatoria dal punto di vista tecnico e burocratico. Si raccomanda agli automobilisti di rispettare la velocità consentita, anche nelle strade non soggette a monitoraggio.