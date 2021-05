Vaccini, da domani la programmazione potrebbe subire variazioni

Da domani 4 maggio fino a sabato 8 maggio la programmazione delle vaccinazioni potrebbe subire variazioni, rese necessarie dalle assegnazioni del commissario Covid. Lo fa sapere in un comunicato la Regione che scrive: «Si è configurata una criticità sulla disponibilità di vaccino Pfizer in relazione alla gestione dei richiami nel corso di questa settimana. In particolare, per il giorno 5 maggio, (data in cui è prevista la consegna di una ulteriore fornitura). La somministrazione della seconda dose deve essere effettuata in un range di date e in fase di vaccinazione viene indicato un appuntamento che però può subire modifiche proprio in ragione della indisponibilità di vaccini. Si informano quindi i cittadini prenotati per il richiamo nei prossimi giorni della possibilità di uno slittamento della data rispetto a quella indicata nel foglio rilasciato al momento della vaccinazione e per questo verranno avvisati singolarmente sull’eventuale differimento».

I cittadini saranno avvisati singolarmente dell’eventuale cambio di date. «Tra oggi e domani – spiega l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini – riusciamo a mantenere un riequilibro tra le varie aree vaste e tra prime e seconde dosi, solo riducendo le somministrazioni per le categorie protette e caregivers (prime dosi). Tuttavia da sabato è previsto il ritorno a 12mila inoculazioni al giorno».