L'URP è pronto a partire a bordo dell'Informabus: prima tappa Montesicuro

ANCONA- Il progetto URP Itinerante a bordo dell’Informabus è pronto a partire. Prima tappa martedì 2 aprile a Montesicuro. La nuova iniziativa ideata dall’Amministrazione Silvetti vede l’unione dei servizi consolidati Informabus e Ufficio Relazioni con il Pubblico-URP. L'obiettivo è quello di esportare i servizi finora erogati nella sede centrale dell'Ente nei diversi e più distanti punti del territorio comunale, in un'ottica di decentramento amministrativo che agevoli e contestualmente coinvolga i cittadini in prima persona. Dagli operatori Urp, a bordo dello storico camper Informabus, sarà distribuito materiale informativo, verrà fornito l’orientamento ai servizi, raccolte le segnalazioni, fornito un aiuto verso la comprensione dei servizi online e altro ancora.

«Inizia un percorso di avvicinamento alle zone più decentrate della città, ai nostri borghi - spiega il sindaco Daniele Silvetti - per informare i cittadini sui servizi a loro disposizione, sulle novità che possono trovare online, sulle opportunità che l'Ente offre. Pronti a raccogliere le vostre segnalazioni per rendere la macchina comunale sempre più rispondente alle esigenze degli anconetani». L’assessore ai Borghi, Daniele Berardinelli, ricorda che dopo Montesicuro, il servizio farà tappa al Poggio (11/4), a Paterno (23/4) e a seguire a Varano, Candia, Sappanico, Massignano e tutti i borghi, per poi iniziare il giro dei quartieri più periferici. Ad ogni tappa verrà stilato un report sui contatti dei cittadini, il tipo di richiesta, le eventuali segnalazioni/reclami a cui la giunta potrebbe dare seguito con un incontro con i residenti sui temi più “sensibili”. La cadenza sarà ogni 10/15 giorni.