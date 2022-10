Le università riflettono sul Pnrr, appuntamento ad Ancona per il convegno annuale

Il 6 e 7 ottobre 2022 l'Università Politecnica delle Marche ospiterà, per la prima volta, il Convegno Annuale della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane. Nella sede della Facoltà di Economia "G. Fuà" ad Ancona, studiose e studiosi, membri dei CUG universitari, delegate e delegati degli atenei per le Pari Opportunità rifletteranno su "PNRR: generi, generazioni e territori, il ruolo dell’Università per una società più equa e inclusiva”.



«Il nostro Ateneo attraverso il Piano per l’Uguaglianza di Genere (GEP, Gender Equality Plan) ha espresso la propria volontà di investire in modo sistematico competenze, energie e risorse – afferma il rettore Gian Luca Gregori – per ridurre le disparità di genere esistenti nel mondo universitario e della ricerca. Siamo, quindi, onorati di ospitare questo evento nazionale per contribuire a generare cambiamenti strutturali sul piano culturale, organizzativo e normativo che consentano di superare i divari esistenti tra uomini e donne, e diffondere, all’interno delle organizzazioni formative di eccellenza, e in tutta la società, valori di parità ed equità che sono oggi al centro dell’operato delle principali istituzioni internazionali».



Le attività inizieranno giovedì 6 ottobre 2022, a partire dalle ore 9:00 con i saluti istituzionali da parte del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, del Direttore Generale Univpm Alessandro Iacopini, della Presidente Comitato Unico di Garanzia (CUG) Univpm Chiara de Fabritiis, della Delegata alle Pari Opportunità Univpm Giulia Bettin, della Consigliera di Parità della Provincia di Ancona Bianca Maria Orciani e della Consigliera di Parità della Regione Marche (TBC) Monica Acciarri. Tra i temi che verranno trattati nella prima giornata di convegno, il benessere delle/degli studenti in relazione alla Pandemia da Covid-19, il Gender Equality Plan, la Carriera Alias nelle università italiane, il ruolo della consigliera di fiducia. Venerdì 7 ottobre 2022, ad aprire i lavori, sarà Chiara de Fabritiis, Presidente CUG Univpm e Coordinatrice Comitato per le Pari Opportunità dell’Unione Matematica Italiana, per una sessione dedicata al tema "Violenza di genere: radici e prospettive di lavoro".