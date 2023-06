Ugl: «La Polizia locale deve essere armata»

ANCONA- «Abbiamo appreso con positività le linee programmatiche comunicate dall'Amministrazione Comunale di Ancona nella persona dell'Assessore alla Polizia Locale Zinni, ed in particolare i progetti necessari da porre in essere per la risoluzione delle criticità che attanagliano ormai da anni il Comando della Polizia Locale Dorica. Incremento dell'organico, formazione, dichiarazione d'intenti per la risoluzione dell'indennità della massa vestiario, automezzi vetusti, gestione diretta delle telecamere di sicurezza dislocate su tutto il territorio, istituzione turno notturno e armamento». Vincenzo Marino, segretario regionale UGL, Polizia e Funzioni Locali Marche, commenta in maniera positiva gli intenti della nuova amministrazione comunale per valorizzare il Corpo della Polizia Locale.

Per quanto riguarda l’armamento, «l'Ugl è stata chiara fin dal 2018. Da allora la nostra posizione non è cambiata, la Polizia Locale di Ancona deve essere armata, taser/pistola o qualsiasi altro strumento di difesa per tutelare l'incolumità degli operatori e quella dei cittadini. Innanzitutto per ragioni di buonsenso, come si può fare e dare sicurezza se chi la dovrebbe garantire lavora lui stesso in condizioni insicure? In secondo luogo la legge prevede che il servizio svolto dopo le 22:00 deve essere espletato con arma. Infine, Ancona, è tra i pochi, se non l'unico capoluogo di regione, ad avere un Corpo di Polizia Locale non armato. Basti pensare che al cambiamento del contesto socioculturale del nostro territorio registrato negli ultimi 20 anni, non è corrisposto un adeguamento professionale e formativo della nostra Polizia Locale. Il nostro auspicio è che si continui su questa strada, ricordando che la Polizia Locale è il "biglietto da visita" dell'Amministrazione comunale»