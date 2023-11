Operativo il nuovo ufficio mobile della Polizia Locale di Senigallia

SENIGALLIA – È attivo già da qualche giorno il nuovo veicolo in uso del Corpo della Polizia locale di Senigallia, che è equipaggiato con diversi dispositivi idonei a renderlo un vero e proprio Ufficio mobile. È dotato di strumentazione idonea al rilevamento degli incidenti stradali anche in orari notturni, di attrezzatura per gli accertamenti sui conducenti del grado di alcol, di computer collegato alla centrale e stampante e avrà presto a bordo anche un defibrillatore.

Il veicolo consentirà alla Polizia locale di procedere ad accertamenti tecnici e di gestire le specifiche attività di competenza direttamente sul posto. Grazie all’avanzato livello tecnologico, rappresenta, infatti, un valido presidio mobile di prossimità per garantire sicurezza ai cittadini anche nelle frazioni. Questo furgone, con allestimento speciale, è stato acquistato grazie al progetto “No alcol, no drugs, no crash”: presentato lo scorso gennaio, coinvolge i comuni di Ancona, Falconara e Senigallia e si è avvalso del finanziamento della Dipartimento Politiche Antidroghe della Presidenza del Consiglio dei Ministri.