Test d’ingresso medicina e odontoiatria: date, posti e modalità di svolgimento

Il 3 settembre si terrà il test d'ingresso per accedere al 1° anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al 1° anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria in Italia.

Posti e modalità

Sono aumentati i posti disponibili per accedere al corso di Medicina e Chirurgia dell’Univpm, 215 rispetto ai 192 dello scorso anno accademico. Rimane invariato, invece, il numero di posti disponibili per il corso di Odontoiatria rispetto all’anno scorso, pari a 20. L’Università Politecnica delle Marche, per consentire il rispetto delle norme per evitare il contagio da Covid ha previsto di accogliere i candidati per la prova presso il PalaRossini (PalaPrometeo Estra) di Ancona. Sul sito dell'Ateneo, a questo link, sono riportate tutte le indicazioni per i candidati (sezione Convocazione dei candidati per la prova d'esame). Come disposto dal D.M. del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 218 del 16.06.2020, in considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di una propria mascherina chirurgica, senza la presenza di accompagnatori, anche al di fuori e in prossimità dei locali adibiti allo svolgimento della prova. L’Ateneo, attraverso il personale di vigilanza, assicurerà e vigilerà sul rispetto delle misure di distanziamento e di igiene personali e ambientali.

La prova

La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. La prova di ammissione ha inizio alle ore 12.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. Il giorno 29 settembre 2020 verrà pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa.