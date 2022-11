Terremoto, scuole inagibili trasferite nelle nuove sedi: è tutto pronto per l'inizio delle lezioni

ANCONA - Le scuole Podesti, 25 Aprile e Pinocchio trasferite nei tempi previsti. Tutto pronto per l'inizio delle lezioni previsto per domani. Gli studenti dei plessi dichiarati inagibili dopo le scosse dei terremoto saranno rispettivamente alle Tommaseo, Verne e alle Falcone. «Previsti bus dedicati per le Tommaseo con partenza dall'ex Enel di via Giordano Bruno per le Podesti, con la presenza da piazza Kennedy a via Fanti di 2 ausiliari di Mobilità e Parcheggi- spiega l'assessore alla protezione civile Stefano Foresi- Corse dal parcheggio del cimitero del Pinocchio per le medie di via Madonnetta».