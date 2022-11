Scuolabus per le Podesti-Tommaseo, appello delle famiglie di Posatora: «Serve una corsa anche per noi»

ANCONA - Trasporto scoalstico dal Piano alle Podesti-Tommaseo, una delle scuole aggregate dopo l'inagibilità (in questo caso delle Podesti) dovute al terremoto. Un'appello arriva da alcune famiglie di Posatora: «Chiediamo l'integrazione nel piano di trasporto pubblico locale, abbiamo la necessità di un mezzo dal capolinea di Posatora, essendo residenti nelle vie del quartiere, poichè siamo in serissime difficoltà di diversa natura nell’accompagnare i ragazzi, una trentina, in via Gordano Bruno. Non possiamo neppure lasciarli andare da soli con le poche corse degli autobus disponibili, essendo anche bambini di prima media».