Un Inno alla Vita: emozioni e musica nella serata speciale per i 30 anni di AOS

Emozioni e divertimento, ritrovandosi tutti insieme come parte di una grande famiglia: questa in sintesi la serata evento che ha visto centinaia di persone presenti al Teatro La Fenice di Senigallia per celebrare il 30° anniversario della nascita dell’Associazione Oncologica Senigalliese Valli Misa e Nevola ODV, in occasione del concerto “Insieme per l’AOS: 30 anni di AOS”.

Stefano Spazzi, Corrado, Dario Pescosolido con Claudio Durpetti insieme a Giovanna Diamantini, oltre a Universound, Moliendo Cafè, Maredè, Marco Poeta e il gruppo dei BeatleSenigallia. Tutti insieme per regalare al numeroso pubblico accorso alla Fenice alcune ore nel segno della solidarietà e dell’amicizia nei confronti della realtà - a tutti gli effetti patrimonio della città e del territorio - che ogni giorno, 24 ore su 24, pone al centro della propria attività l’assistenza a tutti coloro che purtroppo devono affrontare la lotta contro i tumori, fornendo un importante sostegno anche alle relative famiglie.

La serata – con il contributo e patrocinio del Comune di Senigallia - è stata condotta da Fabio Girolimetti e Ivano Magi Galluzzi, nome e volto noto della vita sociale e delle serate in musica di Senigallia a partire dagli anni Sessanta. Grande soddisfazione per l’AOS considerando il successo riscontrato dall’evento, come conferma il Presidente Paolo Quagliarini: “Questa realtà è nata 30 anni fa grazie all’impegno di dieci persone ed ora è davvero emozionante vedere come – a distanza di tre decenni – sia notevolmente cresciuta grazie al contributo di medici, infermieri e volontari ma soprattutto dei cittadini che ci hanno veramente a cuore. Questa serata – e il grande pubblico presente alla Fenice – lo hanno dimostrato ancora una volta. Ogni giorno – con la nostra equipe sanitaria – sosteniamo i malati oncologici. Appena contattati, seguiamo in campo domiciliare sia il paziente che la sua famiglia. Da 30 anni questa è la nostra missione”.

L’evento è stato aperto dal celebre brano da “Abbracciami ancora” di Stefano Spazzi, cantautore anconetano che da anni è al fianco di tutte le iniziative di AOS. La serata si è conclusa con un abbraccio collettivo sul palco del teatro della Spiaggia di Velluto, sulle note de ‘Il mio canto libero’, celebre brano di Lucio Battisti che rappresenta un Inno alla Vita e all’autenticità, come ricordato dal Presidente Quagliarini. Nel corso della serata sono intervenute le autorità presenti, a partire dal Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, il Direttore AST Ancona Giovanni Stroppa, la prof.ssa Rossana Berardi – Direttore della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona e da sempre al fianco di AOS - e Valeria Pedroni, dottoressa del reparto di Oncoematologia del Presidio Pediatrico ‘Salesi’ di Ancona, con il quale l’Associazione collabora da anni.