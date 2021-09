Scadenza Tari, aperture straordinarie di Ancona Entrate

In vista della scadenza del pagamento 1° rata TARI 2021 e del termine per presentare la richiesta di agevolazione TARI in base ad ISEE fissate per il prossimo 30 settembre 2021, Ancona Entrate effettuerà le seguenti aperture straordinarie al pubblico per fornire tutte le informazioni e l'assistenza necessaria ai contribuenti:

SABATO 25 SETTEMBRE

dalle ore 09.00 alle ore 12.00

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE

dalle ore 09.00 alle ore 13.00

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Pertanto lo sportello al pubblico di Ancona Entrate, sito in via dell'Artigianato, 4 - Ancona (zona Palombare) rimarrà aperto fino al 30 settembre nei seguenti orari:

VENERDI’ 24 SETTEMBRE 9.00 - 13.00

SABATO 25 SETTEMBRE 9.00 - 12.00

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 9.00 - 13.00

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE 9.00 – 13.00; 15.00 - 17.00

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 9.00 – 13.00; 15.00 - 17.00

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 10.00 – 16.00



Per informazioni e chiarimenti sugli avvisi di pagamento e le eventuali richieste di modifica e/o correzione degli stessi, per tutelare la Vostra salute e quella degli operatori dal COVID-19 è preferibile comunicare con una delle seguenti modalità: