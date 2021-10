Corsa al tampone, code fuori dalle farmacie: le scorte rischiano di terminare

L’obbligo di Green pass da esibire nei luoghi di lavoro ha scatenato un’autentica corsa al tampone. Dopo le code fatte registrare tra giovedì e sabato, anche questa mattina (18 ottobre) le farmacie sono state letteralmente prese d’assalto. Il numero più rilevante al Pinocchio dove le file si sono create dalle prime ore della mattina.

I farmacisti, intanto, lanciano un allarme riguardante le scorte di tamponi. Se si procederà a questa frequenza (i prezzi sono calmierati verso l’alto con un tetto massimo di 15 euro per gli Over18 e 8 euro per gli Under18) si presenterà il rischio concreto che in alcuni esercizi non ci saranno più test da somministrare.