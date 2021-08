Tokyo2020, l’oro del cuore: la premiazione di Tamberi è da brividi

E’ tutto vero. Gianmarco Tamberi, dopo l’exploit nella finale del salto in alto di ieri (domenica 1° agosto), è stato premiato con la medaglia d’oro sul gradino più alto del podio di Tokyo2020. Il trionfo, in coabitazione con il qatariota Mutaz Brashim, arriva dopo cinque anni dal terribile infortunio che gli impedì la partecipazione a Rio2016.

Dopo il cinque e i complimenti all’amico-rivale, e la premiazione del bielorusso Maksim Nedasekau come terzo classificato, Tamberi ha ricevuto la massima riconoscenza olimpica dalle mani di Dahlan Al Hamad (Membro del Consiglio) e la leggenda Stefano Holm.

Da brividi l’inno nazionale cantato a gran voce da Tamberi, visibilmente emozionato: «Il momento dell’inno e della bandiera che sale è qualcosa da brividi – ha confessato a caldo – Volevo arrivare qui, mio padre (Marco, sempre accanto a lui, ndr) mi ha sempre detto di accettare anche i piccoli traguardi ma io ho puntato ad essere il più felice di tutti e ci sono arrivato. Io e papà ci abbiamo creduto tantissimo, fino in fondo. Mi sono portato il completo per la premiazione in pedana perché ero sicuro che qualcosa sarebbe successo. Venivo dalla peggior gara prima delle Olimpiadi con 2.20 saltati, in pochissimi avrebbero scommesso su di me. E’ stata una serata magica, dopo tutto quello che avevo fatto per essere qui a giocarmi le mie carte. Non vedo l’ora di raccontarlo a tutti. Il trionfo con Barshim? Ci siamo guardati negli occhi siamo due grandi amici togliere l’oro olimpico a uno dei due significava togliere un sogno. Il cuore fa sempre la differenza e per questo voglio dire forza a Gregorio Paltrinieri che ne ha dato una grande dimostrazione». C’è grande attesa per il suo rientro in Italia, a Roma, che dovrebbe avvenire domani.