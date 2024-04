Morti sul lavoro, molti sono senza nome. Infortuni in aumento: i sindacati scendono in piazza

ANCONA - «No alla sicurezza di carta». E' lo slogan che questa mattina ha fatto da filo conduttore a CGIL e Uil, scese in piazza per manifestare contro gli infortuni sul lavoro. Un tema che è diventato ancor più attuale dopo la tragedia di Suviana. «L'anno scorso abbiamo avuto 28 morti sul lavoro, di cui non si sa neppure il nome, e più di 17mila infortuni - ha detto Claudia Mazzucchelli, segretario generale Uil Marche - quest'anno, nei primi due mesi, abbiamo già visto un aumento del 2,2% e non va assolutamente bene». Lo sciopero generale di oggi è diventato di 8 ore (anziché 4 per alcune categorie) proprio per quanto accaduto in Emilia Romagna. «La nostra battaglia "zero morti sul lavoro" l'abbiamo iniziata due anni fa e non ci fermeremo. Qui ne va la vita delle persone». I più penalizzati risultano giovani e precari in un mercato del lavoro che vede meno del 10% dei contratti attivati nell’ultimo anno a tempo indeterminato. Una situazione preoccupante, quella marchigiana, ma che accomuna alle altre regioni italiane. Il corteo è partito alle 10,30 e ha raggiunto piazza del Papa.

«Spesso non si sa neppure per quali aziende lavorano gli operai che subiscono le conseguenze degli infortuni. Protestiamo, ma le scelte si fanno in Parlamento e qui c'è bisogno di risposte immediate - ha commentato Marco Bastianelli, segretario CGIL Ancona - nelle Marche ci sono possibilità di intervento se parliamo di presenza degli ispettori e di medicina del lavoro. Il punto è che gli stessi ispettori del lavoro manifestano da tempo e qui abbiamo avuto diversi presìdi. Chi fa le scelte di governo non dà le necessarie strumentazioni, dobbiamo essere schietti, abbiamo di fronte un governo che dice di dover lasciare libere le aziende di crescere. La Costituzione invece dice che le imprese hanno un ruolo sociale».