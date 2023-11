“Stupor Mundi”, la giunta comunale approva la manifestazione di interesse per il servizio di realizzazione del Festival

ANCONA – La Giunta comunale ha approvato la delibera per la manifestazione di interesse per l'affidamento diretto, del servizio di realizzazione del festival “Stupor Mundi - Federico II di Svevia”. I preventivi delle imprese o enti del terzo settore partecipanti dovranno pervenire entro il 4 dicembre. Finanziato dalla Regione Marche e dall'assessorato alla cultura del Comune di Ancona, il bando ha un importo a base di gara pari a € 67.934,42 oltre IVA.

La Regione Marche, infatti, nei giorni scorsi aveva autorizzato il finanziamento a favore dell’assessorato alla cultura del Comune di Ancona per l'attuazione del progetto “Stupor Mundi - Federico II di Svevia” che ha come obiettivo la realizzazione di un festival in cui si alternano incontri, tavole rotonde e spettacoli con interlocutori di chiara fama internazionale. Il Comune di Ancona finanzia le attività che si svolgono esclusivamente all'interno del territorio comunale.

Il progetto è dedicato alla leggendaria figura di Federico II di Svevia, conosciuto con l'appellativo “Stupor Mundi” per via della sua personalità poliedrica e affascinante che, fin dalla sua epoca, ha polarizzato l'attenzione degli storici e del popolo, producendo anche una lunga serie di miti e leggende popolari. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://sua.comune.ancona.it entro il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 04 dicembre 2023.