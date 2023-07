Grandi eventi e cultura, il Comune cerca sponsor: pubblicato il bando

Il Comune di Ancona cerca soggetti disponibili a sponsorizzare iniziative, eventi e manifestazioni, che saranno organizzate nel 2023, in particolare dalla direzione Grandi eventi, ma anche dalla Cultura, dal Turismo, dalle nuove Politiche giovanili. Al link https://www.comuneancona.it/wp-content/uploads/2023/04/avviso-pubblico-ricerca-sponsor-anni-2023_-da-pubblicare.pdf si trova l'avviso pubblico attraverso il quale si può manifestare l'interesse alla sponsorizzazione, secondo una formula che ripaga il contributo economico, tecnico o progettuale del potenziale sponsor, in termini di pubblicità e, più in generale, di visibilità comunicativa all'interno dei grandi eventi previsti e attualmente in fase di progettazione.

“La nostra intenzione è quella di mettere in atto un cambio radicale di marcia – afferma l'assessore Angelo Eliantonio – che vede la città come un insieme di persone, soggetti, associazioni, talenti, capaci di delineare i progetti, le loro dimensioni e anche la loro riuscita, nella logica condivisa della riscoperta dei tratti peculiari che devono rendere Ancona capoluogo di regione attrattivo. Non vogliamo calare dall'alto un brand, ma riscoprire un'immagine, e delinearla chiaramente, sulla base di un comune sentire. Perché vogliamo costruire insieme un sistema in cui siano valorizzati i diversi ruoli, le competenze, le risorse presenti sul territorio, che oggi probabilmente si muovono in modo slegato e non organico. Per questo noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

Risorse economiche, dunque, ma non solo. La direzione Grandi Eventi sta infatti anche predisponendo una call a doppio percorso: da una parte ci sarà un avviso per associazioni, enti e festival che vorranno accedere a contributi economici o tecnici (come l'utilizzo dei palchi di piazza del Plebiscito e Posatora, di sedie, delle iniziative di comunicazione…) e, dall'altra, ci sarà una "chiamata" per singoli o gruppi di artisti (musicali e non solo) che si dovranno iscrivere a un Albo fornitori e presentare un progetto.

Il bando per le sponsorizzazioni, già pubblicato, prevede in concreto che, a fronte di un contributo economico o tecnico, lo sponsor riceva visibilità in termini, ad esempio, di associazione del logo del privato al logo del Comune, associazione del marchio a tutti i materiali di comunicazione del servizio sponsorizzato, visibilità sul sito istituzionale del Comune di Ancona, possibilità di inserire l’installazione di striscioni, manifesti, brochure informative ed altro analogo materiale di comunicazione nei luoghi individuati per lo svolgimento del servizio/progetto sponsorizzato.

Le offerte di sponsorizzazione possono essere presentate anche in modalità pluriennale, considerando anche il fatto che l'Amministrazione arriva “in corsa” sugli eventi estivi, visto il recente insediamento, ma ha, invece, la possibilità di concentrarsi sin da subito sugli altri periodi dell'anno, in particolare sulla Festa del Mare e sul Natale, a partire dal mese di novembre 2023.

Per ogni evento i candidati potranno proporsi come main sponsor - sponsor principale dell'iniziativa, qualora sia garantito un finanziamento di 15 mila euro o superiore, oppure come sponsor qualora sia garantito un finanziamento da 5 a 10 mila euro, o, infine, come co-sponsor, con una quota di finanziamento da mille a 5 mila euro. Il ritorno in termini di visibilità/pubblicità, previsto con esattezza nelle schede allegate al bando, sarà proporzionato alle risorse tecniche ed economiche messe in campo.

Si tratta, quindi, di una operazione strutturata e definita di immagine, che avrà essa stessa una immagine grafica precisa. Tutti i bandi e le azioni legate a questa linea operativa saranno infatti identificati da un banner specifico presente nella home page del sito istituzionale del Comune, con il claim “Dai vita alla città. Costruisci gli eventi insieme a noi”, appositamente realizzato per conferire visibilità e riconoscibilità a un percorso che la nuova Amministrazione ritiene strategico per il raggiungimento di uno degli obiettivi fondamentali delle linee di governo.