La spiaggia dei gabbiani, presentato il road movie sul Conero dell'anconetano Claudio Pari

ANCONA - Una bella storia con tanto territorio. E' questa la definizione più calzante del film "La spiaggia dei gabbiani" che sarà in sala (Multimedia Cinema Goldoni) da mercoledì alle ore 20:30, fino al weekend. La pellicola sarà poi distribuita nelle sale marchigiane, a Roma e nelle altre regioni d'Italia.

Dopo l'anteprima, la pellicola, presentata in anteprima ad ottobre al Festival di Roma, verrà festeggiata in piazza del Plebiscito da regista, cast e produttori con un brindisi e musica, con tanto di tappeto rosso, coinvolgendo la cittadinanza. Presentato stamane al Comune di Ancona, che ha dato il suo patrocinio insieme ai Comuni -e al parco- del Conero, dall'assessore al Turismo Daniele Berardinelli e dal sindaco di Sirolo Filippo Moschella, è una commedia brillante che vede un gruppo di trentenni, a dieci anni dalla maturità, impegnati in una vacanza in barca a vela sulla riviera del Conero, tra le location di Ancona, Numana e Sirolo.

"Il nostro compito- ha sottolineato l'assessore Berardinelli- è fare da innesco per le iniziative che riguardano il territorio, in questo caso Marina Dorica- il porto turistico di Ancona-, la riviera del Conero con i suoi approdi e le sue spiagge. Questa produzione è una grande vetrina per l'area e per il suo mare che ancora molti turisti che si imbarcano ad Ancona non conoscono, e sono a poche decine di minuti dal porto. Un ringraziamento alla Marche Film Commission, a Fondazione Marche Cultura e alla Guasco srl che si è lanciata in questa impresa". Ai ringraziamenti si unisce il Sindaco di Sirolo, Moschella, che si è detto orgoglioso dell'immagine che "La spiaggia dei gabbiani"- la più celebre tra le 18 del litorale- veicola, e della presenza di un'attrice sirolese nel film. Palese la soddisfazione del giovane regista, il 25enne anconetano Claudio Pauri che ha firmato la sceneggiatura insieme a Giulia Betti. La fotografia è di Claudio Marceddu. Nel film la partecipazione straordinaria della tiktoker da 5 milioni di followers Giulia Sara Salemi e un cast di giovani attori, molti dei quali marchigiani: Veronica Baleani, Marco Brandizi, Gaia Di Leo, Giulia Eugeni, Giorgia Fiori,Diego Giangrasso, Alessandra Penna, Daniele Vagnozzi.