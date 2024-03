SkyAlps pronta al decollo: dal 1° aprile voli da Falconara per Roma, Milano e Napoli

FALCONARA MARITTIMA – Dal prossimo 1° aprile si apre una nuova pagina per i voli di continuità territoriale su Ancona: la compagnia aerea SkyAlps subentrerà ad Aeroitalia e garantirà un volo al giorno per Roma, due voli al giorno per Milano dal lunedì al venerdì e un volo al giorno nei weekend e due voli a settimana per Napoli. La compagnia aerea con base a Bolzano che posizionerà un aeromobile sullo scalo dorico, considera l’efficienza e l’ospitalità i propri fattori distintivi concentrandosi sulla massima qualità e sul comfort.

«SkyAlps è lieta di essersi aggiudicata il bando per i voli di continuità dall’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona e di poter proseguire a garantire i voli per Milano, Roma e Napoli, trattandosi di connessioni molto importanti per il territorio», spiega Josef Gostner, Presidente di SkyAlps. «A partire dal 1° aprile, opereremo i voli con aerei molto efficienti del tipo DASH-8 Q-400 che garantiranno la continuità territoriale fino a metà maggio».

«Siamo felici che SkyAlps abbia colto l’occasione di collegare il nostro territorio con le città di Roma, Milano e Napoli e ci auguriamo che questa partnership possa svilupparsi nel tempo. A tal fine stiamo lavorando fianco a fianco con la compagnia aerea per fornire il servizio di qualità ai nostri passeggeri», dichiara soddisfatto Alexander D’Orsogna, CEO di Ancona International Airport. La programmazione dei voli è pubblicata su www.skyalps.com, sito ufficiale di SkyAlps.