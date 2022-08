La difficile estate dei penitenziari, il Generale Cimino in visita a Montacuto e Barcaglione

ANCONA- L’estate, come sempre, si dimostra negli istituti penitenziari, il momento più critico dell’anno. La minore presenza di personale, dovuta al piano ferie, il caldo torrido, in specie quest’anno, le carenze strutturali che affliggono molti degli istituti penitenziari italiani e, da ultimo, l’impennata dei suicidi riscontrata a livello nazionale, delineano uno scenario complessivo particolarmente preoccupante.

Il 15 agosto, in questo senso, in rappresentanza del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia Romagna e Marche, il Generale di Brigata Ernesto Cimino, Direttore dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni, si è recato in visita presso la sede di Montacuto e Barcaglione degli Istituti Penitenziari di Ancona e presso la Casa Circondariale di Pesaro, in segno di vicinanza al personale di Polizia Penitenziaria in servizio, per un saluto a chi quotidianamente con abnegazione e senso del dovere, garantisce la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.