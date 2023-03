Sfratto mamma con figli piccoli, l'assessore Capogrossi: «Il Comune non lascia in mezzo a una strada nessuno»

ANCONA- «Il Comune di Ancona non lascia in mezzo a una strada nessuno». È l’immediata risposta dell’assessore ai Servizi Sociali Emma Capogrossi in merito alla situazione della mamma di quattro figli che il prossimo 5 aprile sarà sfrattata, in quanto l’appartamento in cui vive è stato acquistato all’asta.

«La situazione della signora è stata presa in carico dai Servizi Sociali e le verrà assegnata la soluzione più idonea. La prossima settimana avrà un nuovo incontro. Deve avere fiducia e rispetto di quello che si sta predisponendo per lei- dichiara l’assessore-. Forse la signora fa fatica ad accettare soluzioni temporanee perché vorrebbe qualcosa di diverso».

L’assessore Capogrossi ricorda quanto fatto dal Comune di Ancona in questi anni per aiutare le famiglie in difficoltà a causa degli sfratti. «Da anni troviamo risposte adeguate in base ai casi che ci si presentano. Basti pensare che da ottobre 2022 al mese scorso abbiamo gestito 20 nuclei familiari con sfratto. Abbiamo bandi dedicati ai nuclei familiari sfrattati, abbiamo alloggi di emergenza, in coabitazione ecc…».

E tornando al caso della mamma di quattro figli l’assessore Capogrossi assicura: «Troveremo una soluzione per accompagnarla nel tempo per poi arrivare a quella definitiva. Non la lasciamo sola e senza risposte».