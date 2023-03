La casa viene acquistata all'asta, mamma e figli piccoli stanno per essere sfrattati: Il grido di aiuto

ANCONA- «Aiutatemi a trovare una sistemazione per i miei figli!». È il grido di aiuto di una giovane mamma che il prossimo 5 aprile sarà sfrattata in quanto l’abitazione in cui vive è stata acquistata all’asta. La donna, 30 anni, ha quattro bambini piccoli ed ha deciso di raccontare ad AnconaToday la sua storia. «La casa è andata all’asta non perché io e il mio ex compagno ci siamo rifiutati di pagare il mutuo, ma perché quando la nostra banca ha fallito ha ceduto il credito e noi non siamo riusciti a ritrovare i documenti relativi al prestito che ci era stato fatto. Siamo stati contattati da un istituto di recupero crediti dopo anni, a febbraio 2021, poco prima dell’udienza per decidere se mandare la casa all’asta. Noi abbiamo fatto il possibile, abbiamo cercato soluzioni e fatto proposte per provare a rateizzare la restante parte di mutuo ma ce le hanno rifiutate».

Ad agosto 2022, alla terza asta, l’appartamento è stato acquistato. «Tramite il custode giudiziario abbiamo provato a chiedere al nuovo proprietario di affittarci la casa, ma ha respinto la proposta- racconta la giovane mamma-. Ci siamo affidati anche ad agenzie immobiliari per cercare appartamenti in affitto ma è difficile trovare qualcosa, i prezzi sono molto alti e servono referenze».

La trentenne si è rivolta anche ai Servizi Sociali del Comune di Ancona. «Al primo colloquio è stato contattato il custode giudiziario e siamo riusciti ad ottenere una proroga di trenta giorni per lo sfratto. Inizialmente i Servizi Sociali mi avevano detto che ci avrebbero trovato una sistemazione temporanea per l’emergenza, poi invece, negli incontri successivi, mi hanno detto di attendere- riferisce-. Nel mentre mi hanno proposto soluzioni infattibili. Possibile che non sia disponibile nemmeno un appoggio momentaneo? Con quattro bambini piccoli mi sarei aspettata un aiuto diverso».

La trentenne ha iniziato a lavorare da poco e sta studiando per prendere la patente. «Mi sto dando da fare e sono certa che quando avrò un lavoro fisso e a tempo indeterminato le cose si sistemeranno, ma adesso abbiamo bisogno di aiuto. Il tempo stringe, il 5 aprile verrà un fabbro a cambiare le serrature. Va bene qualsiasi sistemazione purché sappiamo dove andare e dove mettere le nostre cose» conclude la giovane mamma.