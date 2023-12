Il cuore di Giorgio non smette di battere: donazione alla Croce Gialla in una serata nel suo ricordo

ANCONA - Una serata da ricordare. Il riferimento è a quanto avvenuto nei locali dei Salesiani ad Ancona, nell’ambito dell’evento organizzato dall’Associazione Ankon Nostra al Piano e che ha visto la famiglia e gli amici di Giorgio Gasparini donare una sacca con i parametri vitali ed una borsa portabombola alla Croce Gialla di Ancona. Donazione in ricordo di una persona speciale come era Giorgio, venuto a mancare anni addietro, volontario ma anche esponente del consiglio di amministrazione della stessa Croce Gialla.

Una cerimonia che ha visto la partecipazione del sindaco Silvetti, del presidente del Consiglio Regionale Latini oltre che dei vertici dell’Associazione Ankon Nostra. A consegnare il dono nelle mani del presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini, sono stati Maurizio Gasparini fratello di Giorgio e la nipote Chiara, entrambi volontari dell’associazione. Presenti in sala anche numerosi esponenti sempre della Croce Gialla, che non hanno voluto mancare a questa iniziativa nel ricordo di un grande socio come è stato appunto Giorgio Gasparini.