L'agenda estiva 2024 di Senigallia pronta a riempirsi di eventi, tra gradite conferme e gustose novità

SENIGALLIA – La città di Senigallia è pronta a spalancare le sue porte ad un estiva ricca di eventi. Un prima bozza di cartellone è stata presentata nel corso dell’incontro voluto dall’Amministrazione Comunale con le attività economiche del territorio, proprio per presentare i maggiori eventi in programma nella prossima stagione estiva. Nell’incontro, fortemente voluto dall’assessore al Turismo Simona Romagnoli, sono stati illustrati, grazie all’intervento di Marco Baroni, esperto di marketing turistico, i dati della stagione turistica di Senigallia dell’anno 2023. Senigallia si è confermata al primo posto per presenze conservando il primato regionale con un incremento dei giorni di permanenza dei turisti sul territorio.

Alla numerosa platea, salutata dal sindaco Massimo Olivetti, sono stati presentati dagli assessori Simona Romagnoli ed Alan Canestrari i grandi eventi consolidati alcuni illustrati direttamente dagli organizzatori: XMasters e Summer Jamboree. Molto apprezzato l’intervento esplicativo sulle modalità di svolgimento dell’evento Harley Davidson, il primo dei grandi eventi in programma dal 6 al 9 giugno. Molti sono ancora gli eventi in definizione ed i concerti più importanti sono stati confermati: Simple Minds il 1° luglio ed il concerto dei Pooh il 4 luglio. Riconfermato il Festival “Rotondo”, Fosforo, Solenne ingresso ai quali si affiancano gli eventi sportivi e culturali.

Anche se è stata illustrata la maggior parte degli appuntamenti da marzo ad ottobre, il calendario definitivo sarà pronto non prima di qualche mese per poter dare la possibilità agli uffici comunali di definire gli accordi per la sottoscrizione dei contratti. «Gli operatori economici – riporta la nota stampa del Comune – hanno espresso soddisfazione ed apprezzamento per l’incontro informativo. Il sindaco, nel ringraziare i presenti ha auspicato di replicare l’incontro con gli aggiornamenti sulle attività in programma».