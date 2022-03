Segretaria esperta di pulizie: «Annunci del genere sono all'ordine del giorno»

SENIGALLIA - Anche Nidil Cgil Ancona dice la sua dopo le polemiche scaturite dall'annuncio pubblicato sull'ente Informagiovani di Senigallia. «La segretaria esperta di pulizie - si legge nella nota - ma anche di marketing, social network e amministrazione è in ottima compagnia. Con lei ci sono il saldatore e il manutentore assunti con il contratto delle pulizie, l’apprendista operaio con almeno tre anni di esperienza, la commessa stagista che ha già svolto la stessa mansione in precedenza».

Il sindacato spiega perché «oltre a indignarsi giustamente per l’assurda richiesta che, in una sola figura, siano concentrati i requisiti previsti per almeno quattro professioni diverse, una persona di 36 anni dovrebbe essere inidonea alla mansione, o quale sia la necessità del datore di lavoro di avere un o una dipendente residente nelle vicinanze. Diciamo che sarebbe difficile credere che l’azienda voglia rimborsare le spese di carburante». Prosegue la nota: «Annunci del genere, o anche scritti nel migliore dei modi ma che nascondono situazioni altrettanto gravi, sono all’ordine del giorno anche nella nostra provincia . E che ci sia un problema non solo di occupazione ma anche della qualità del lavoro è evidente, come denuncia chi di questo si occupa, vedi i recenti scioperi dei dipendenti dell’Ispettorato del Lavoro o le proteste dei Navigator il cui bagaglio professionale rischia di andare disperso nel nulla. Vigilare sui contenuti degli annunci è necessario ma insufficiente. L’unica soluzione è che i servizi pubblici siano messi nelle condizioni di garantire la qualità del lavoro».