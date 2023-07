"Appuntamento in Adriatico", ma ci si vede a Marinadorica: 35 barche per promuovere l'Italia vista dal mare

ANCONA - La flotta di imbarcazioni della 35esima edizione di “Appuntamento in Adriatico”, storica iniziativa organizzata da Assonautica italiana e diretta da Paolo dal Buono, con la finalità di promuovere le culture, i porti e i territori adriatici, è arrivata oggi al porto turistico Marina Dorica di Ancona. Le imbarcazioni da diporto, che termineranno la navigazione domenica prossima a Rimini, hanno attraccato per la seconda volta – dopo l’evento del 17 giugno scorso che si tenne proprio ad Ancona - al porto della città marchigiana, che si trova nel cuore della Rotta del sale, uno dei diciassette itinerari proposti dal progetto di promozione del turismo nautico e della vacanza in barca “L’Italia vista dal mare - Scopri dove ti porto”.

La Rotta del sale ha permesso ai partecipanti, di osservare luoghi unici, quali il Parco del Conero con la baia di Portonovo e la spiaggia delle Due Sorelle, i posti di leopardiana memoria, fino alla sosta di oggi durante la quale i velisti potranno apprezzare di nuovo la famosa città dai due soli, con la cattedrale di San Ciriaco, la Mole Vanvitelliana e l’Arco di Traiano. Alla 35esima edizione di “Appuntamento in Adriatico”, quale manifestazione simbolo del turismo nautico in barca, governo e Regioni hanno affidato la promozione del progetto “L’Italia vista dal mare - Scopri dove ti porto”, che è parte integrante del Piano di promozione “Viaggio italiano - Scopri l’Italia che non sapevi”.

Le due iniziative, “Appuntamento in Adriatico” e “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto”, sono un’importante occasione per valorizzare la nautica da diporto come segmento turistico al pari di quelli più tradizionali, quali cicloturismo, mototurismo e camminate all’aria aperta, e una ricca opportunità per esplorare le bellezze artistiche e culturali dell’entroterra e per assaporare le eccellenze enogastronomiche dei territori.