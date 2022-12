Sara Galassi alla guida della Fiom Cgil di Ancona: è la prima donna a rappresentare i metalmeccanici in provincia

Sara Galassi alla guida della Fiom Cgil di Ancona. E’ la prima donna a rivestire il ruolo di segretaria dei metalmeccanici della provincia. E’ stata eletta nel corso del 12° congresso della Fiom di Ancona che si è svolto nei giorni scorsi. Sostituisce Tiziano Beldomenico, giunto alla scadenza del mandato.

Classe 1976, originaria di Recanati dove tuttora risiede, una laurea in Giurisprudenza, Sara Galassi è approdata alla Fiom nel 2009 come funzionaria,dopo aver lavorato all’ Ufficio Migranti della CGIL.

«M’impegnerò in tutte le battaglie che hanno al centro un’ idea di universalità dei diritti previsti dalla Costituzione e di giustizia sociale – dichiara Galassi - e per la difesa e la tutela dei lavoratori più deboli come i giovani, i precari e i migranti. Il settore, in questo momento, è alle prese con una crisi diffusa dovuta anche alla guerra. Per questo, occorrono interventi urgenti e mirati per superare questa fase complicata».