Giocattoli per i bambini ricoverati, al Salesi i regali dell'Ordine di Malta

Continuano le attività della Delegazione Marche Nord dell'Ordine di Malta a sostegno del territorio, soprattutto in occasione delle festività natalizie.

Diverse centinaia di giocattoli fra peluche, bambole, automobiline e giochi da tavola sono stati reperiti dai Confratelli , dalle Consorelle e sai Volontari della delegazione guidata dal commissario Italo D'Angelo.

Destinatari dei regali saranno sia i piccoli ospiti dell'ospedale Salesi di Ancona che i piccoli di famiglie in situazioni di difficoltà o in fuga dalla guerra, in particolar modo rifugiati ucraini.