La Riviera del Conero è "Beautiful", a tavola c'è Ridge: pranzo al mare per l'attore Ronn Moss

NUMANA- Sorpresa nella meravigliosa Riviera del Conero. Ronn Moss, il Ridge Forrester della nota soap opera Beautiful, ieri è stato avvistato a Numana. L’attore americano, in Italia per partecipare a degli eventi, si è concesso un buon pranzo di pesce a Il Cucale. E proprio nel ristorante di Marcelli si trovava anche il consigliere regionale Mirko Bilò che ne ha approfittato per scattarsi una foto ricordo con Ridge e il suo cagnolino.