Porta a porta nelle frazioni, Anconambiente e Comune incontrano i residenti

Continua da parte di AnconAmbiente e Comune di Ancona l’attività di estensione del servizio Porta a Porta della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nelle frazioni di Ancona. Come da programma le prossime frazioni che saranno interessate da questa importante innovazione, a partire dalla fine di ottobre saranno Montesicuro e Aspio. Al fine di poter spiegare il progetto e comunicare tutte le informazioni utili a questo importante cambiamento sono stati organizzati 2 incontri che vedranno la partecipazione di Roberto Rubegni amministratore delegato di AnconAmbiente S.p.A. accompagnato dai tecnici dell’azienda, Michele Polenta assessore all’Ambiente del Comune di Ancona e Stefano Foresi assessore alle Partecipazione Democratica Comune di Ancona. Gli incontri da “mettere in agenda” per i residenti di Montesicuro e Aspio sono i seguenti:

Montesicuro: 05 ottobre 2021 ore 17.00 presso la piazza davanti le scuole medie.

Aspio: 06 ottobre 2021 ore 17.00 presso il campetto sotto la chiesa.

Gli incontri saranno di carattere divulgativo e, in occasione degli stessi, saranno comunicati le modalità e gli appuntamenti futuri in cui gli utenti potranno ritirare i nuovi contenitori del Porta a Porta.