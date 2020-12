Qualità della vita, il sindaco Mancinelli: «Premiato il sistema sanitario di Ancona»

«La nuova classifica dimostra una buona tenuta del nostro territorio e premia in particolare il nostro sistema sanitario. Gli effetti del Covid credo li vedremo comunque più avanti. Tuttavia la provincia di Ancona deve essere soddisfatta: occorre continuare a lavorare in modo tenace e collaborativo tra i vari Comuni e tra le varie Province marchigiane». Il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, commenta così, in una nota, la tradizionale indagine condotta dal Sole24Ore sulla qualità della vita nelle province italiane: una graduatoria che vede il capoluogo di regione in 16esima posizione con un balzo in avanti, rispetto al 2019, di 15 posti.

La migliore performance della provincia di Ancona è nella classifica dell''Ambiente e dei servizi' dove si piazza quattordicesima, mentre per 'Ricchezza e consumi' e' 54esima, per 'Giustizia e sicurezza' 38esima, 'Affari e lavoro' 56esima, 'Demografia e societa'' 20esima e infine 53 esima in 'Cultura e tempo libero'.