Niente presepi viventi a Candia e Pietralacroce, ma sta per arrivare la grande stella sul Forte Altavilla

ANCONA - Niente presepe vivente a Candia e Pietralacroce, dubbi sciolti sulla grande stella cometa di 3 metri che campeggerà sul forte Altavilla: quella ci sarà, come da tradizione, a partire da giovedì 21 dicembre. Il quadro è stato fatto dall’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi su richiesta die consiglieri Antonella Andreoli (Lega) e Susanna Dini (Pd).

Foresi ha spiegato che, sul fronte presepi, per Candia e Pietralacroce, non c'è stato nessun diniego da parte del Comune: «semplicemente non ci sono state presentate domande e per Pietralacroce abbiamo ricevuto solo la richiesta di installare la stella cometa sul forte Altavilla. L’ufficio urbanistica ha dato l’ok, ma l’ufficio manutenzione ha chiesto un certificato di “corretto montaggio” viste le dimensioni del manufatto. Gli organizzatori non riuscivano a garantirlo e così ce ne siamo incaricati noi del Comune. La stella sarà installata giovedì dalla stessa ditta che ha montato le luminarie». Confermata anche la mostra sui presepi artigianali, che quest’anno sarà installata nella parrocchia di San Gaspare del Bufalo.