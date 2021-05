Poste, riapre l'ufficio di Ancona 10

Riapre domani nella nuova sede di via Buozzi 5 l’ufficio postale Ancona 10. La sede è dotata di quattro sportelli polifunzionali che garantiscono tutte le operazioni finanziarie e postali. Inoltre c'è «una sala al pubblico più ampia e accogliente per la clientela, senza barriere architettoniche, e una sala consulenza con personale qualificato per fornire chiarimenti e consigli in modo riservato sui prodotti di risparmio, protezione e investimento dell’azienda». Dal 1 al 12 giugno, l’ufficio postale apre al pubblico a turno unico (dal lunedì al venerdì 8,20 – 13,35 , sabato 8,20 – 12,35 ), mentre poi sarà in vigore l’orario a doppio turno.



Nel comunicato si specifica: «Disponibile anche di uno sportello ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite. L’ufficio postale di Ancona 10 è dotato di tutte le misure di sicurezza anti-covid sia per il personale sia per la clientela. La nuova sede, che si aggiunge all’offerta di servizi di Poste Italiane in provincia di Ancona dove è capillarmente presente con 110 altre sedi, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05, e il sabato fino le 12.35».