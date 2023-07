Portonovo, stop alle auto: non si scende in macchina se i parcheggi sono occupati

ANCONA - Semaforo rosso a monte, in quel caso a Portonovo non si scende con l'auto. La direttiva entrerà in vigore già da sabato, con la pattuglia della polizia locale che sorveglierà il varco della baia. I veicoli privati dunque, eccetto quelli autorizzati, non potranno raggiungere Portonovo quando i parcheggi saranno tutti occupati.

Per facilitare l'accesso, il Comune e la Regione stanno perfezionando un ulteriore servizio bus che partirà dallo stadio Del Conero, attraverserà diversi borghi per raggiungere la baia e spingersi fino a Numana.