Polizia al Salesi, ma per consegnare doni ai piccoli pazienti

ANCONA - Questa mattina, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, insieme al Portavoce e Responsabile Relazioni Esterne, Marina Pepe, al Commissario Sara Massaccisi e ad alcuni operatori della Polizia di Stato (travestiti per l’occasione da Babbo Natale e Elfo), si sono recati presso i Reparti di Ematologia Oncologica dell’Ospedale Salesi di Ancona e di Pediatria, per consegnare alcuni doni ai piccoli pazienti ospiti della struttura Sanitaria.

La piccola rappresentanza della Polizia di Stato è stata accolta dai Dirigenti Medici dei Reparti, dal personale infermieristico e dal Antonella Olivieri dell’Associazione di clownterapia “ Il baule dei sogni”, ai quali sono stati consegnati le scatole di mattoncini Lego, acquistati grazie alle donazioni del Personale della Polizia di Stato della Provincia di Ancona. Il Questore: “Un piccolo gesto di vicinanza e di sostegno da parte delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato per chi sta combattendo e per tutti coloro che sono loro vicini, per aiutarli a vivere con maggiore serenità, anche i momenti più difficili. Un momento di emozione intensa e grande consapevolezza.”