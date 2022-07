Arriva il plogging, i runner puliscono la città: Ancona ospita la tappa del Giro d'Italia

L'associazione 2handsancona è stata scelta per organizzare la tappa anconetana Plogging. Che cos’è il plogging? Semplice: Plocka upp ("raccogliere" in svedese) +Jogging, un’attività che unisce la camminata/corsa e la raccolta dei rifiuti. Lo scopo è quello di fare una buona azione per aiutare il nostro pianeta, ma divertendosi insieme. Non sarà una gara, ma una collaborazione di tante mani unite per uno scopo comune, quindi non ci sarà alcun vincitore. L'appuntamento è per domenica, 24 luglio alle 7, anche se l'organizzazione consiglia di presentarsi circa 15/30 min prima della partenza.

I guanti e i sacchetti saranno forniti dagli organizzatori.

Percorso

E dove si svolgerà? Il tragitto previsto passerà tra il rione Adriatico e Centro di Ancona. Il luogo di partenza sarà il Monumento del Passetto (Ancona). Passaggio poi per il Viale, Piazza Cavour, Cardeto, Via panoramica per poi raggiungere l'arrivo di nuovo al Passetto,per un totale di 4,6 Km. All'arrivo ci sarà la presentazione del 2DRINK, in cui verranno forniti i QR code che indicheranno la posizione delle fontane di acqua potabile.