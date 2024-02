Arriva la pioggia, allerta idrogeologica in provincia

ANCONA - Pioggia in arrivo, allerta meteo sulle Marche. In provincia di Ancona sarà allerta gialla per rischio idrogeologico. Questo il bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di giovedì 29 gennaio. Allerta verde per le altre potenziali criticità. Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico sulla costa fermana e nell'ascolano.