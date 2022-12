Il pino non è stabile, sarà rimosso: la strada verrà chiusa al traffico

ANCONA - Dopodomani, giovedì 22 dicembre, sarà chiusa al traffico via Senigallia per permettere l'abbattimento dei due pini ai lati della scala che scende verso Piazzale Loreto. Il pino grande sarà eliminato per problemi di stabilità che una perizia di esperti ha evidenziato; l'altro pino di piccole dimensioni, anch'esso compromesso, sarà tolto anche perchè sta danneggiandol a scala attigua.