Le hair stylist di Matelier97 alla corte di Laura Pausini: «Impegnativo ma divertente»

ANCONA - Due hair stylist anconetane nel film di Amazon Prime su Laura Pausini. Sono le stesse parrucchiere ad annunciarlo con un post pieno d'orgoglio sulla pagina facebook della loro attività, "Matelier97".

«Torniamo indietro al 26 luglio - scrivono le titolari Azzurra Zampini e Serena Mercanti - è lunedì, è una di quelle mattine d’estate calde, ma senza sole, di quelle che ti avvolgono in un piacevole tepore, ma senza umidità. Destinazione: Faenza. Motivo, lavoro. Beh, per essere più precise, dato che oggi possiamo: Convocazione reparto parrucco per il film su Laura Pausini. E tra un mare e tra un "Marco che se ne va e non ritorna più", "Un’emergenza d’amore", "Strani amori" ed altre ridenti canzoni della cara Laura, arriviamo, finalmente, in quel di Faenza».

Le due parrucchiere postano alcuni scatti sul set prima di acconciare la calebre cantante che in questi giorni debutta sulla piattaforma a pagamento Amazon Prime con il film Piacere di conoscerti, un documentario piuttosto originale, nel quale la cantante ipotizza cosa le sarebbe successo nella vita se non avesse vinto Sanremo nel lontano 1993.