Festa al Parco Zoo di Falconara: è nato un cucciolo di Okapi

FALCONARA MARITTIMA – Grande festa al Parco Zoo Falconara per la nascita di un cucciolo di okapi. Il piccolo, venuto alla luce nelle scorse settimane, è il secondo esemplare nato in Italia, a due anni di distanza da suo fratello Italo. Il baby okapi è coccolato e accudito dalla madre nel nido, dove rimarrà per circa due mesi. I visitatori dovranno quindi attendere ancora prima di poterlo vedere correre e giocare nello spazio esterno del reparto. Al momento non si sa se il secondogenito di mamma Elani e papà Dayo sia un maschietto o una femminuccia, una volta stabilito il sesso verrà scelto il nome.

Collo lungo, testa affusolata, corpo di colore marrone scuro con strisce bianche sulle zampe e nel posteriore: l’okapi, originario della Repubblica Democratica del Congo, è conosciuto anche come la giraffa della foresta. Il giardino zoologico marchigiano è l’unico in Italia ad ospitare questi rari mammiferi con l’obiettivo di preservare la specie a rischio di estinzione (è inserita nella “Lista rossa” dell’International Union For Conservation of Nature). La struttura, infatti, supporta l’Okapi Conservation Project e partecipa all’EEP, il programma europeo di riproduzione ex situ delle specie minacciate. Per questo, Italo, ormai diventato grande, prossimamente sarà trasferito al Tierpark di Berlino.

Dopo l’arrivo dei tre canguri grigi orientali e la nascita di un nuovo cucciolo, la stagione 2024 del Parco Zoo Falconara si preannuncia ricca di novità. Intanto, l’okapi sarà l’argomento dell’intervista speciale di domenica 21 aprile, alle ore 11:30 e alle 16, presso l’Aia del contadino. Una chiacchierata tra il reale e l’immaginario, tra un affabile intervistatore e un animatore che prenderà le sembianze del raro mammifero africano per scoprire le sue abitudini e tante altre curiosità. Tra gli appuntamenti del weekend, sabato e domenica sono in programma gli incontri con lo staff didattico scientifico del Parco per conoscere l’okapi (ore 11), i grifoni (ore 15.30), il canguro (ore 17), e l’ippopotamo Pippo (ore 17.30). Inoltre, domenica dalle 14 alle 18.30, l’Angolo Casa Natura ospita tante attività per tutta la famiglia con biologi in azione, reperti e curiosità sul mondo animale e truccabimbi. Lo zoo è aperto tutti i giorni 9 alle 19:30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Iinformazioni disponibili sul sito: www.parcozoofalconara.com