Una panchina iridata per chiedere la pace nel mondo

La sezione comunale Avis Donatori Sangue di Montemarciano, in coincidenza con la giornata internazionale del dono e del donatore di sangue, ha organizzato un evento che si è concluso con la inaugurazione di una panchina iridata, per simboleggiare la necessità sempre crescente di pace nel mondo e nelle comunità: panchina installata nell’area prospiciente la sede.

La neo presidente, Avis di Montemarciano, Emanuela Ranieri, ha condotto l’incontro alla presenza del presidente dell’Università della Pace, Mario Busti, del vicepresidente Avis Provinciale Marche, Roberto Pierpaoli, del presidente regionale Anpas e presidente della Pubblica Assistenza Avis Montemarciano, Andrea Sbaffo e delle autorità comunali di Montemarciano.

La manifestazione, è iniziata alle 16.00 con un presidio presso la sede sociale, nel corso del quale si è tenuta la premiazione con benemerenza dei donatori che non sono riusciti a prenderla il 4 Giugno giorno della Festa Associativa -Avis Donatori Sangue Montemarciano, oltre all’altra opportunità di ritirare le agnizioni, per i giovani diciottenni che non sono potuti intervenire alla cerimonia del 2 giugno per la festa della Repubblica, con in più la consegna della copia della costituzione e un gadget offerto dall’Avis. Alle ore19.00, infine l’inaugurazione della panchina iridata, per rappresentare l’urgenza di raggiungere la pace nel mondo e nelle comunità.