Senza lampione l'area cani è al buio: «Monitoriamo, ma è competenza regionale»

ANCONA - Intorno alla Cittadella cittadini e residenti segnalano sporcizia, degrado e scarsa illuminazione. A causa del maltempo infatti, nell'area adibita a sgambatoio, il maltempo aveva abbattuto un albero che aveva fatto cadere un palo della luce mai ripristinato.

Sulla questione è intervenuto l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi che ha specificato: «Monitoriamo costantemente la situazione ma quella strada è di comptenza regionale e anche l'illuminazione e i pali della luce. Abbiamo segnalato il problema quando c'è stato il maltempo e per togliere il palo caduto abbiamo collaborato con gli uffici della Macroregione Adriatico-Ionica che si trovano alla Rocca». Prosegue l'assessore: «Dev'essere però la Regione a sostituirlo». Spostandosi poco distante, invece, in via Torrioni l'assessore annuncia che sono in fase di avvio i lavori per il ripristino dell'ex scuola Garibaldi. «E' un progetto a cui teniamo molto, si chiude il cerchio con due asili nido in quella zona e ora la materna».