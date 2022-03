Buio, immondizia e anche un test di gravidanza: «Portiamo a spasso i cani con le torce»

ANCONA - Sporcizia, degrado, segni di un bivacco e addirittura un test di gravidanza abbandonato tra la vegetazione incolta: è questo il panorama di inciviltà che si staglia intorno alle mura prima dell’ingresso del maneggio alla Cittadella, in via Circonvallazione. Passeggiando si nota come in alcuni punti sia un vero trionfo di erbacce contornate da immondizia e cartacce. Salendo si incontrano delle assi di legno che delimitano una grossa buca coperta però solo in parte.

«In tanti veniamo qui a passeggiare con i cani - segnala una ragazza che frequenta il parco assiduamente - posso dire che la situazione è indecente da tempo. Ho fatto anche una segnalazione con l’app di YouPol. Ad oggi non ci sono stati riscontri». Il mese scorso spiega: «Ho trovato una griglia e resti di un falò, oltretutto pericolosissimo in mezzo agli alberi». Inoltre «di sei lampioni non ne funziona nemmeno uno lì intorno. Dobbiamo venire con le torce per far passeggiare i cani. Infatti nell'area adibita a sgambatoio manca l'illuminazione e tutta la zona è al buio dopo che un lampione era caduto a causa del maltempo e non è stato mai più ripristinato».

Poco prima dell'ingresso al maneggio, sulla sinistra, si trova il piccolo cimitero (abusivo da oltre venticinque anni) di animali dove sono sepolti cani e gatti. Ci sono le pietre che delimitano le 'tombe', i fiori, le foto con i loro nomi, e le frasi di addio, testimonianze di autentico dolore e affetto. Peccato che a pochi passi di distanza ci sia una piccola discarica a cielo aperto.