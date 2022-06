Si va al mare sulle due ruote: tre nuove ciclabili stanno per diventare realtà

OSIMO- Dalla città al mare in modo sostenibile e nel rispetto dell’ambiente. Osimo si prepara ad abbracciare le sue ciclabili con tre progetti per un investimento totale da circa 1,3 milioni.

Nello specifico 190mila euro per la pista che collegherà l'abitato di Passatempo a via Capanne, unendosi con l'attuale pista Girardengo, 650mila euro finanziati da anni dalla Regione per la Ciclovia del Musone che collegherà Osimo al mare usando tratti anche già fatti, come appunto la Girardengo a Campocavallo e, infine, 530mila euro per una ciclabile che collegherà la periferia sud di Osimo a Campocavallo, partendo dalla Vescovara. Secondo le parole dell’assessore al turismo e all’ambiente Michela Glorio la ciclabile di Passatempo è ad ottimo punto con i lavori che inizieranno ad agosto per terminare al massimo entro ottobre. Si interverrà tecnicamente sul ripristino di 788 metri del tracciato esistente e altri 113 metri ex novo con sbancamento, livellamento stabilizzato di finitura e cordoli. Oltre a questi 2km di ciclabile se ne aggiungeranno altrettanti per la Vescovara - Covo che collegherà Osimo a Campocavallo (Si tratta di 1.430 metri con partenza in via Pantani, davanti alla pista di atletica, e arrivo in via Quinto Luna vicino alla futura elementare di Campocavallo).

Infine, la Ciclovia del Musone finanziata dalla Giunta regionale Ceriscioli nel 2019. La ciclabile in questione correrà lungo il Musone per 21 km: in particolare 8,98 km su asfalto, 4,14 su stabilizzato, 2,5 su stabilizzato da rigenerare, 4 km di nuovi tratti in stabilizzato, con 4 ponti e passerelle. Del tracciato complessivo 14,78 km saranno uso promiscuo con auto