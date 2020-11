“Orange the World”, al Teatro Moriconi campagna contro la violenza di genere

JESI - L’emozione di vivere di nuovo il Teatro Moriconi di Jesi, sotto la volta affrescata, un fascio di luce è puntato sulla platea vuota, un pianoforte in attesa, ed ecco Alice Bellagamba accennare un passo di danza. D’incanto la platea si anima di presenze silenziose, appaiono tante donne che vivono di teatro, in qualità di maestranze tecniche e staff della Fondazione Pergolesi Spontini.

Ciak si gira, per un pomeriggio, nel teatro chiuso per interventi di restauro, con la famosa ballerina e attrice jesina, e alcune delle presenze femminili dell’ente teatrale, protagoniste del video che sarà trasmesso il 25 novembre in occasione di “Orange the World”, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Partner nell’iniziativa, sono Soroptimist International d’Italia Club Jesi, il Comune di Jesi e la Fondazione Pergolesi Spontini, che aderiscono alla campagna internazionale istituita dalle Nazioni Unite per promuovere l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne.