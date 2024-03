Nuovo Salesi, prosegue l'iter urbanistico: pratiche trasmesse da Comune a Regione

ANCONA – Trasferimento del Salesi a Torrette, il Comune ha trasmesso questa mattina gli atti alla Regione inerenti all’iter urbanistico per la realizzazione di un nuovo piano della struttura. Lo ha spiegato l’assessore Angelo Eliantonio in consiglio comunale, su interrogazione di Angelica Lupacchini, consigliera FdI.

«E’ stato realizzato un nuovo obitorio, ora all’ degli esame uffici c’è un nuova istanza di autorizzazione presentata da chi si occupa del cantiere per la variante al progetto- ha spiegato Eliantonio- Variante che consiste nell’ampliamento di un nuovo piano per nuovi reparti. L’iter autorizzativo della struttura prevede un’istruttoria di conformità da parte del Comune e l’esame degli aspetti sanitari da parte dell’Ufficio Politiche Sociali ai fini della trasmissione della pratica alla Regione Marche. Pratica che stamattina è stata trasmessa». Da cronoprogramma, ha ribadito Eliantonio, il nuovo Salesi sarà pronto in due anni, salvo imprevisti: «Ricordiamo che parliamo di un ospedale di 25mila metri quadri, quindi molto importante. Noi del Comune abbiamo fatto la nostra parte».