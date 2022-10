Spazi hi-tech e occhio all'energia: inaugurato il nuovo polo scolastico

CORINALDO - Si è tenuta Sabato 22 ottobre la cerimonia di inaugurazione del nuovo polo scolastico di Corinaldo, in particolare dei plessi della scuola secondaria di primo grado "Guido degli Sforza" e della scuola dell'infanzia "Andrea Veronica". Sono intervenuti alla presentazione il Sindaco Gianni Aloisi, l'ex Sindaco Matteo Principi, l'Assessore Regionale Brandoni, il Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Filisetti Marco Ugo, il Dirigente Scolastico di Corinaldo Simone Ceresoni, gli architetti Paci e Perottoni e il costruttore Francesco Subissati.

Il Sindaco Gianni Aloisi ha espresso la sua soddisfazione per il pregio architettonico e le moderne funzionalità della nuova struttura che si presta ad essere un luogo ideale per la formazione e l’educazione dei giovani studenti corinaldesi. Un pensiero di ringraziamento è stato rivolto al Sindaco uscente Matteo Principi e alla sua Amministrazione che ha ideato il progetto e condotto i lavori di costruzione dell’edificio scolastico. «La scuola – ha dichiarato il Sindaco Aloisi - è il luogo dove si impara a vivere in una comunità e a rispettare le regole; è il luogo delle relazioni affettive, dove si gioisce e si impara ad affrontare le difficoltà, si conoscono i propri limiti e le proprie abilità; il luogo dove ci si confronta con le differenze a partire da quelle caratteriali. L'impegno di questa amministrazione, quindi, rimane duplice: da un lato dotare la scuola di tutto ciò che può migliorarla e renderla il più accogliente possibile; dall'altro collaborare e supportare la scuola in tutti i progetti che possono aiutare gli alunni a sviluppare il proprio carattere con serenità ed in armonia».

Edifici dalle elevate prestazioni energetiche, attrezzature multimediali, ambienti multifunzionali e laboratori, biblioteca e aula per la musica, impianti sportivi e spazi esterni altamente vivibili: il nuovo Polo scolastico offre grandi opportunità per l’apprendimento, la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi, oltre a favorire l’adozione di metodologie di insegnamento trasversali e innovative.

«Le due nuove scuole A. Veronica (infanzia) e G. Degli Sforza (secondaria) rappresentano – ha illustrato il Dirigente Scolastico Simone Ceresoni - quanto di più avanzato possa esistere in termini di sostenibilità, inclusione, sicurezza e innovazione. Ringrazio quanti hanno contribuito a realizzarle, la comunità di Corinaldo per l'ingente investimento e le amministrazioni comunali che hanno iniziato e concluso queste importanti opere pubbliche di edilizia scolastica: la precedente Giunta comunale e l'attuale Giunta comunale. Ora tocca a noi - professionisti della scuola - continuare a riempire questi contenitori di attività per realizzare il diritto allo studio, lo sviluppo delle competenze per le cittadine e i cittadini del XXI secolo, la lotta alla dispersione scolastica, alla povertà educativa, ai divari territoriali». Oltre 400 i cittadini che hanno partecipato alla cerimonia, a sottolineare la sensibilità di tutta la Comunità di Corinaldo nei confronti delle tematiche che riguardano la scuola. La manifestazione è stata realizzata con la collaborazione del Corpo Bandistico Città di Corinaldo, dei Gruppi Storici cittadini e della Pubblica Assistenza AVIS di Corinaldo.