Nella piazza fulcro degli eventi estivi e a un passo dal mare, taglio del nastro per la nuova pizzeria-gelateria

NUMANA- Una nuova attività commerciale arricchisce Marcelli. Ha aperto ieri pomeriggio in piazza Miramare la nuova pizzeria – gelateria di Massimo Simonetti, già titolare del locale Bagno 25. La gelateria è gestita da Il Bassotto, mentre Bagno 25 si occuperà della pizzeria “Circo Massimo”. Numerose le persone presenti all’inaugurazione, a tagliare il nastro il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini. La nuova pizzeria – gelateria si trova in una posizione davvero strategica, praticamente a un passo dalla spiaggia e nella piazza fulcro degli eventi estivi. Massimo Simonetti ha deciso di aprire il nuovo locale proprio di fronte al suo Bagno 25. Un posto accogliente, con un’offerta varia e di qualità, dove sarà possibile anche sedersi nei tavoli all’esterno. «Ho deciso di differenziare l’offerta. Nel nuovo locale facciamo pizza al taglio e gelati, mentre da Bagno 25 continuiamo a fare pizza al piatto, bar e ristorante» spiega. Dopo aver aperto una gelateria a Sirolo e una ad Osimo, per la Gelateria Il Bassotto inizia una nuova sfida a Marcelli. «Questo per noi rappresenta un bel passo avanti. Abbiamo in gestione la gelateria e anche a Marcelli, che è un posto di villeggiatura di altissimo livello, porteremo la qualità dei nostri gelati artigianali- commenta Barbara Serrani, titolare della Gelateria Il Bassotto insieme al fratello Michele e alla cognata Stefania Lombardi-. Trovandosi a un passo dalla spiaggia, in estate saremo aperti dalle 11 del mattino e per la pausa pranzo prepareremo coppe gelato e yogurt con frutta fresca. I clienti potranno trovare, oltre ai gelati, anche ghiaccioli, frappè e torte. Tutto preparato con materie prime di qualità e latte biologico».